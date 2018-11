Oscar Hätinen i Åbo tränar för hälsans skull – kostnaderna också viktiga då han valde gym

26-åriga Åbobon Oscar Hätinen har tränat på gym i perioder sedan han var 15. Men det är först på sistone som han börjat göra det lite oftare och mera fokuserat.

I dag tränar mellan två och fyra gånger i veckan, mellan en och två timmar per gång. Orsaken till det är bland annat att han har börjat träna tillsammans med en vän som kan mycket om träning och gärna delar med sig av kunskapen.

Motivationen ökar också då träningen är mer strukturerad.

– Det går lätt så att man hamnar i sin bekvämlighetszon om ingen pushar en. Vissa rörelser kan också vara farliga att försöka sig på ensam, till exempel bänkpress, säger han.

Att gå på gym beskriver Hätinen mer som en hobby än en livsstil.

Han tränar mest för den egna hälsans skull och har fokuserat på att stärka axlarna och nacken.

– Man sitter alldeles för mycket i dag och blir stel i ryggen. Jag har skolios, så det är också därför jag tränar.

Gränsen för månadsavgift? 35 euro

Han tränade via kommunens tjänster i Sibbo när han växte upp. I Åbo valde han senast mellan att träna via Campussport, motionstjänsten för studerande, via stadens motionsutbud eller på något av de billigare gymmen.

Han fastnade för ett som kostar några tior per månad. Hans gräns skulle gå vid 35 euro, uppskattar han.

– Som studerande har man inte råd att träna vid något av de dyrare gymmen.

Hätinen tränar på ett av gymmen som är öppna dygnet runt.

Det är bra att kunna välja när man vill träna, och att det inte alltid är personal på plats stör honom inte.

– En gång tränade jag klockan 23.30. Men egentligen har jag inget behov av att träna så sent. Jag skulle också kunna träna vid ett gym som är öppet från åtta på morgonen till nio på kvällen, säger han.

Annat som är viktigt för Hätinen då han bedömer ett gym är att det finns gott om fria vikter, många olika sorters maskiner – och luftkonditionering.

Balans viktigast, även då det gäller dieter

Kunskap om träning, goda råd och inspiration hittar vem som helst på internet i dag.

Hätinen hittar en del inspiration på olika sajter och via Youtube, men följer inte något av de otaliga träningskontona som hittas överallt på sociala medier.

– Jag har nu bara inte varit inne på det, säger Hätinen som upplever informationsflödet som rörigt.

– Det är kaotiskt. Det finns så mycket, man kan inte ta det på allvar. Jag tycker att många är ansvarslösa. Man skapar en vilja att förändras hos folk, och sedan börjar folk läsa allt de bara kan om det.

Själv strävar han till att uppnå balans. Det gäller även dieter, och Hätinen säger sig äta lite av allt och få i sig tillräckligt av alla näringsämnen, mestadels från vanlig mat.

– Men till exempelvis undviker jag sötade drycker eftersom jag äter ganska mycket godis, säger han.

Han jobbar i butik och har under de senaste åren sett två stora trender erövra hyllorna: extra protein i allt och att kalla produkter för naturliga.

– Proteinhyllan bara växer. Man kastar in ordet ”healthy” på alla områden, samma med ”naturligt” och produkter som sägs vara renande. Det är bara marknadsföringsstrategier.