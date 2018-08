Mer än en terminal

Det går snabbt just nu då det gäller Åbo stads tillväxt i kvarteren nära slottet. Det här gäller inte bara det så kallade Harpunkvarteret, utan hela området invid passagerarfartygsterminalerna. Åbo förbereder sig också redan nu på hur fullbyggd den här delen av staden kommer att vara i framtiden. Därför har man exempelvis köpt upp en terminalfastighet vid Speditionsgatan, invid hamnporten.

Blickarna riktas allt intensivare mot området efter förra veckans meddelande om en vision om en gemensam ny hamnterminal, dit både Tallink Siljas och Viking Lines fartyg skulle flytta. Ett mål med den nya terminalen skulle vara att utveckla hamnområdet kraftigare än förut, uppger staden.

”Passagerar- och kryssningsverksamhet utvecklas på så sätt att förnyelserna inverkar positivt på hamnen och tillför turismen ett betydande mervärde”,

Flytten handlar inte om långa avstånd, men skulle innebära en betydande förändring och ett långsiktigt nytänk på många plan både för staden och rederierna.

Den första spontana reaktionen på bland annat den bild som var i ÅU i lördags (18.8) är i alla fall positiv då det gäller trafiken. En terminalflytt kunde åtgärda den ibland knepiga bil- och tågflaskhalsen där som Slottsgatan och Vallgravsgatan korsar varandra.

Lite tveksam blir man ändå efter en studie av arkitektvisionen: på skissen verkar det inte gå några spår ned till den nya terminalen, som är inritad bara ett stenkast från Tallink Siljas nuvarande byggnad.

Inte är väl tanken att plocka bort spåret och chansen att ta tåget till och från Sverigebåtarna?

Vi ska såklart minnas att arkitekternas visioner och skisser är drömmar där solen alltid skiner och gräset är grönt. Då brukar man också lämna bort detaljer som gör helheten plottrig.

Ändå är det viktigt att vara noga med detaljerna från första början, så det inte går som i en stor stad i Svenskfinland där man investerade i en ny stor bro. När bron stod klar förundrades en ledande politiker över resultatet: ”Var det faktiskt en sådan bro vi ville ha?”, frågade han i lokaltidningen.

Det känns också något vilseledande att visionen för Åbo hamn presenteras som en ternimalsatsning. Den nya terminalen är viktig – och behövs – men då man ser på det stora pusslet kunde hela nyheten ha vänts upp och ned: Det är staden som växer ut ända till åmynningen, och som en följd av detta behövs en ny terminal.

”Alla förnyelser görs med hänsyn till miljön och den framtida bosättningen”, som stadsdirektör Minna Arve säger i stadens pressmeddelande.

Stadsplaneringsdirektör Timo Hintsanen pekar på hur det hela kan bli en ”attraktion av nytt slag även ur fartygspassagerarnas aspekt”.

Det har han rätt i. När man anländer till Åbo blir det nu inte samma wow-effekt som då Sverigebåtarna kommer in till Helsingfors. Många resenärer uppger faktiskt att de minns bra just ankomsten till Helsingfors, för det är ju nästan så att båtarna där åker rakt in i stan. När trevliga vyer etsas fast i minnet, minns man lättare hela besöket – och så kommer man kanske en gång till.

I Åbo ser de som anländer med båt visserligen slottet, men så mycket mer i upplevelseväg finns det inte (ännu).

Den nya ”samterminalen” och trafikarrangemangen ska vara klara 2024, men om åmynningen ska bli ett riktigt visitkort så tar det säkert några år till.

I arkitekternas vision ska Slottsparken sträcka sig ned till ån och sluka det hamnområde där Viking Line-terminalens incheckningsportar nu är.

I det område som nu avgränsas av Slottsgatans västra ända och Hamngatan finns ett helt nytt bostadsområde inritat. Det är den här havsnära helheten som ska utgöra den utlovade nya ”attraktionen” – tillsammans med själva terminalen, såklart.

De gröna områdena väcker frågor. Blir det verkligen grönområden? Redan nu finns det säkert byggbolag som räknar kvadratmetrar och priser på potentiella husprojekt nedanför slottet. De kommer säkert att närma sig staden och föreslå att några extra bostadskvadratmetrar ritas in där.

Det som kommer att ske på havssidan av Åbo slott kan sägas vara den sista fasen i det enorma ansiktslyft som staden varit med om, det ansiktslyft som började då staden ”psykologiska centrum” först flyttade ned till ån och sedan steg för steg nedåt mot åmynningen.

Vi kan också titta på sidan av Aura å. Borde nya Hamnbyn (arkitektskissens ”Satamakylä”) bli något av en tvilling till de hus som finns vid Erik av Pommerns strand? Eller något helt annat?

Ett tänkbart alternativ är att rikta blickarna mot den planerade nya terminalen. Världen över tittar stadsplanerare nu på hur flygterminaler ser ut och utvecklas: De anses vara riktgivande för hur moderna städer ska se ut. Kanske det därför just en ny fartygsterminal som kunde bli det verkliga wow-elementet inte bara för turister utan också för Åbobor?