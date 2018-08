Medaljregn över de åboländska orienterarna i FSOM

De åboländska orienterarna tog 19 medaljer då Finlands svenska orienteringsmästerskap (FSOM) på lördagen fortsatte med långdistans. Tävlingen avgjordes på flata men krävande berg i västra delarna av Noux nationalpark i Esbo.

Pargas IF:s Yvonne Gunell som har dominerat damernas huvudklass på 2000-talet tog revansch efter fredagens misslyckande. 44-åringen knep damguldet 1,34 minuter före sprintmästaren Alexandra Enlund från IF Femman på den 7,7 kilometer långa banan.

– En kontroll i sluttningen bommade jag ett par minuter och i slutet var vi flera som sökte en kontroll i tätare skog, säger Gunell som ändå var rätt nöjd med loppet.

Herrklassen vanns av OK Trians Topi Penttinen före klubbkompisen Petteri Muukkonen. IF Femmans Christian Kronberg på bronsplats slog en kil i OK Trians totala dominans.

Piffens lovande juniorer i D20 gjorde bra lopp och tog en dubbelseger. Amy Nymalm tog guldmedaljen 1,14 minuter snabbare än Ida-Marie Cederberg på silverplats på den 5,5 kilometer långa banan.

Även de yngre juniorerna gjorde väl ifrån sig. I D18 tog Jenny Virtala silver. Brodern Alex Virtala tog medalj av samma valör i H16 och stannade endast tre sekunder från guld.

Jill Laurén tog en överlägsen seger i klassen D16. Kusinen Simon Engström tog guldet i H14. I icke-mästerskapsklassen D12TR utklassade Emma Donner sina konkurrenter.

Även i de äldre klasserna plockade Piffarna medaljer. Mika Honkasalo (H45) tog sitt första FSOM-guld. Ingela Mattsson (D45)och Markku Virtala (H55) vann båda. Även Carola Penger i D55 fick guldmedalj. Robert Donner tog brons i H40 och Sanna Nymalm i D45.

I de allra äldsta klasserna dominerade Kimito SF:s gubbar. Bengt Holmström, Per-Åke Mattsson och Nils Jansson tog tredubbel seger i H75. I H80 vann Rolf Nordell före Piffens Pentti Ljungqvist. KSF:s Ralf Ölander tog hand om silvermedaljen i H60.

Mästerskapen avslutas med stafetterna på söndag.