Lilius prisas för sitt ordförandeskap i Wärtsilä

Wärtsiläs styrelseordförande Mikael Lilius har utsetts till årets bästa styrelseordförande för börsbolag 2017 i Chair of the Year -tävlingen som ordnades av Börsstiftelsen.

Enligt juryn har Lilius påvisat utmärkt arbete i internationella uppgifter inom ledningsposter och styrelser för flera nordiska företag. Han har varit en stark bakgrundspåverkare också inom den akademiska världen.

Lilius har fungerat som Wärtsiläs styrelseordförande sedan år 2011. Under hans ordförandeskap har teknologikoncernen Wärtsiläs ägarvärde närapå fördubblats.

Chair of the year är ett nordiskt erkännande som årligen tilldelas i alla nordiska länder den bästa styrelseordföranden för ett börsbolag. Vinnaren för det nordiska priset offentliggörs senare under våren bland de nationella vinnarna.

Tävlingens jury bestod av Börsstiftelsens vd Sari Lounasmeri (ordf.), styrelsens ordförande för Neste och föregående vinnare av priset, Jorma Eloranta, Signe och Ane Gyllenbergs stiftelses vd Jannica Fagerholm, före detta överdirektör för statens ägarstyrning Eero Heliövaara, samt Ilmarinens vd Timo Ritakallio. Alumni Harvey Nash, KPMG och advokatbyrå Merilampi fungerar som tävlingens samarbetspartner.