Jul i sinnet delade ut 30.000 presentkort till barnfamiljer

30 000 presentkort delades i år ut av kampanjen Jul i sinnet.

Varje presentkort är värt 70 euro och gick till en fattig barnfamilj i Finland. Med presentkortet kan man köpa matvaror i S-gruppens livsmedelsbutiker, K-livsmedelsbutikerna och Lidl-butikerna.

Insamlingen Jul i sinnet, som Mannerheims Barnskyddsförbund och Finlands Röda Kors ordnade i samarbete med Yle, genomfördes nu för 21 gången.

Målet med insamlingen är att väcka diskussion om fattigdom bland barnfamiljer, eftersom vart tionde barn i Finland lever i en familj som har små inkomster.

Denna gång lyfte insamlingen fram de effekter som familjens ekonomiska svårigheter har på de ungas liv och särskilt deras framtid, berättar arrangörerna.

Fattigdomen kan till och med förhindra att unga skaffar sig en utbildning. En del av de unga låter bli att söka sig till utbildning i andra stadiet eller tvingas att avbryta utbildningen då läromaterialet är dyrt eller skolresorna medför alltför stora kostnader. Utan examen är det svårare för den unga att få jobb och då följer fattigdomen den unga också i vuxenlivet, konstateras det.

– Jag kommer inte in på den skola som jag vill eftersom jag inte vågar be mina föräldrar satsa så mycket pengar på det. Jag vet att de skulle gå med på det om jag bad dem, men då skulle de lida av brist på pengar själva, beskriver en ung sitt läge i en enkät med vilken Mannerheims Barnskyddsförbund samlade in information om de ungas upplevelser om familjens brist på pengar

– Vi är glada över att finländarna är beredda att hjälpa dem som har det sämre, säger organisationschefen Arja-Liisa Mauno. Vi tackar alla donatorer, både privatpersoner och företag. Jag vill också uttrycka mitt tack till de samarbetspartner som gjorde det möjligt för oss att dela ut presentkorten till familjer som behöver dem. Deras insats var viktig för ett lyckat genomförande av insamlingen.

