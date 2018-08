Värmeböljorna i juli besvärade folk på hela norra halvklotet. Hos oss nådde medeltemperaturen i juli även 19,6 grader. Många äldre människor kommer kanske ännu ihåg den varmaste juli-månaden hittills som upplevdes i början av fortsättningskriget år 1941. Nu har man överskridit den där högsta uppmätta temperaturen med 0,4 grader. Visst kommer också den här långa heta sommaren stanna kvar i vårt minne om detta inte är en försmak av framtida klimatförändringen.

Den globala uppvärmningen leder för eller senare till att man upplever längre perioder av värmeböljor och att extrema väderförhållanden uppkommer oftare än tidigare. Uppvärmningen har en direkt koppling till mängden av växthusgasutsläpp, även om man knappast direkt kan skylla på klimatförändringen för det varma vädret under den här sommaren.

Förhoppningsvis får de obehagligt heta temperaturerna en att tänka mer på miljöfrågor och klimatförändringens konsekvenser.

Den ovanligt långa värmeperioden på över 50 dagar hade konstiga följder. Drycker och fläktar sålde bra, medan kyl- och frysapparater bröt ner. Torkan orsakade skador i trädgårdar och jordbrukarna fick en mindre skörd än normalt. Bränderna förstörde stora ytor av skog. Höga inomhustemperaturer besvärade arbetare på många arbetsplatser och det blev köer till jourmottagningar på hälsostationer.

Lyckligtvis råkade många av oss ha semester under de hetaste dagarna. Min familj kunde tillbringa sin semester på sommarstugan där det var också otroligt varmt, även om man hade möjlighet att simma flera gånger om dagen. Jag kan lova att jag inte längre klagar över svala finska somrar när de kommer tillbaka.

Under soliga dagar med höga temperaturer var man mest oroad över äldre människors välmående. En stor del av äldre, särskilt i städerna, bor i små lägenheter som är mycket svåra att kyla ner. Jag träffade en hemvårdare som berättade att det var 32 grader i den svalaste bostaden av hennes klienter under den hetaste perioden!

Många äldre har minnesproblem, då de glömmer bort att dricka tillräckligt eller vet inte om hur man får det att bli svalare hemma. Hemvårdare har gjort sitt bästa för att förbättra situationen. Städer har också försökt hjälpa till och åtminstone Åbo stad erbjöd äldre en möjlighet att vistas på svalare platser under de hetaste stunderna, men bara få ville komma med. I alla fall skulle det vara en bra idé att förbereda sig för kommande heta somrar genom att upprätta en beredskapsplan på förhand.

Eeva-Johanna Eloranta

Riksdagsledamot, SDP

