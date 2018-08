Insändare: Tack för en fantastisk sjukvård!

I söndags, mitt på dagen, drabbades jag helt plötsligt av en lindrig hjärninfarkt eller stroke. Vi bor ute på Norrskata, det vill säga ”bakom” tre landsvägsfärjor. Efter kontakt med sjukvårdsupplysningen så ringer en läkare till mig för att skaffa sig underlag för en rätt bedömning av situationen. Ytterligare några minuter senare hör vi ljudet av Gränsbevakningens helikopter som landar på vad vi brukar kalla ”hemåkern” i närheten av vårt hus i Änkis. Efter en stund är jag uppe i luften. ”Om 16 minuter landar vi på taket till ÅUCS”.

Och vilka killar! Ytterst duktiga, men också mycket trevliga och tillmötesgående! Då vi kommit ut ur helikoptern tackar jag helikopterpersonalen men blir då upplyst om att de följer med mig ända fram till behandlingsrum och sjukvårdspersonal.

När vi kommer ner till röntgen står läkare och personal där och väntar på mig, tar omedelbart in mig i huvudröntgen och konstaterar att jag fått en lindrig stroke. Behandlingen sätts in direkt, och fyra timmarsgränsen för att just den här behandlingen skall lyckas har underskridits med mycket god marginal.

Så upp till övervakningsavdelningen för den här typen av patienter. Man hälsar mig, med viss tveksamhet, välkommen och under några dagar bemöts och behandlas jag som om jag vore en kung. Trevlig och servicevänlig personal som skapar en positiv och trygg atmosfär. De gör sitt arbete med excellens. Och mera än så.

Högt utbildad sjukvårdspersonal vårdar, övervakar, behandlar, delar medicin och bär dessutom in maten till patienterna och tömmer eventuella urinpåsar. En del av detta skulle säkert annan personal klara av. Men man gör sitt jobb utan att klaga och till synes tillfredsställda.

Jag reflekterar: vilken bra sjukvård vi har! Den måste ligga på topp i världen!

Jag vill tacka!

Tack till de duktiga läkarna, sjukvårdarna, första hjälparna och flygarna! Ni gör ett toppenjobb på ett fantastiskt sätt! Jag önskar er lycka till i fortsättningen, Guds välsignelse och så hoppas jag att ni får rejäla lönelyft utan att ni skall behöva stå på barrikaderna och kämpa för ganska små höjningar nu och då.

Håkan Westergård

hemma på Norrskata igen