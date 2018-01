Houtskär, Kimitoön och Bjärnå får nya öppettider för sopstationer

Sorteringsstationen i Kimitoön betjänar torsdagar klockan 13-18. Under sommarsäsongen har stationen öppet på tisdagar istället för på måndagar. Under sommarsäsongen april till oktober betjänar stationen alltså förutom under den reguljära öppettiden på torsdagar även på tisdagar klockan 10-15 samt under den sista helgfria lördagen i månaden.