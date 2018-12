Hitta rätt vin – här är de bästa apparna!

När du har koll på att vin innehåller dofter och smaker, känner till uttryck som balans, komplexitet och kan slänga dig med uttryck som ”gamla världen” och ”nya världen” (och det borde du kunna om du har följt den här vinkolumnen så här långt), då står du på tröskeln till att kunna dyka in i vinets värld på riktigt.

Det kan dock vara bra att ha några dykinstruktörer på vägen ner i djupet. Här nedan tar jag upp några enkla hjälpmedel du kan använda för att hitta vidare inom vinvärlden.

Alko

Att bara gå in på det lokala alkoholmonopolet och välja ett bekant vin är den lättaste utvägen, men också den tråkigaste. Dessutom gör det att du aldrig lär dig nya viner.

Men faktum är att butikskedjan gör det lätt för dig att gå vidare i din jakt på nya favoritviner. Den absolut lättaste genvägen är att utnyttja deras klassificeringssystem av vinerna.

För ett antal år sedan införde Alko tio smakprofiler för sina viner, fem för vita vin och fem för röda. Du hittar till exempel ”mjuka och lätta” eller ”nyanserade och strukturerade” vita viner, och ”bäriga och friska” eller ”robusta och kraftiga” röda viner.

Genom att följa dessa beskrivningar kan du lätt testa ett vin med samma smakprofil som det vin du alltid dricker – och kanske hitta en ny favorit. Du kan också lätt testa på nya sorters viner med annan smakprofil. Om du alltid dricker mustiga och syltiga rödviner, så vet du att om du istället söker dig till mjuka och fruktiga röda viner, så kommer du att ha något helt annat i glaset.

Men klassificeringen säger förstås inte om det är ett bra vin det handlar om. Därför finns Alkos personal.

De flesta som jobbar där har utbildat sig inom viner i flera år och söker ett bra vin inom en specifik klassificering och prisklass, så hjälper de gärna.

Och ju mer specifik du kan vara (med smak, doft, komplexitet och ursprung) desto lättare har de att hitta ett vin som passar just dig. Det här är en av de affärer där det inte lönar sig att tacka nej när expediten frågar om du behöver hjälp.

Viinilehti.fi

Finlands största vinmagasin kan vara till hjälp när du försöker hitta ett vin du vill prova.

Okej, webbsidan har inte recensioner av alla Alkos viner, men en förvånansvärt stor del finns tillgängligt. Vinerna poängsätts enligt en skala från ett till fem, och dessutom bedöms hur prisvärt ett specifikt vin är (skalan går från -2 till +2, där +2 är mest prisvärt).

Sökfunktionen är lättanvänd och du kan söka viner från ett antal försäljningsställen, bland annat de två kryssningsrederierna som åker mellan Åbo och Stockholm.

Under varje vin hittar du en direktlänk till vinet på Alkos hemsida om det finns utbudet just nu. Genom att följa länken kan du se om vinet finns i lager i just din butik. Överlag är en korsanvändning av viinilehti.fi och Alkos sidor bra att använda sig av.

Behändiga applikationer

Det finns också ett antal applikationer till smarttelefoner som hjälper dig att hålla reda på ditt vindrickande. Problemet är att apparna har olika specialiteter, så det lönar sig att ha koll på vilka funktioner just du behöver för din vinapp.

Vivino är den mest populära appen med 27 miljoner användare. Det här är både bra och dåligt.

Här finns garanterat det vin du söker (du kan scanna vinets streckkod med din mobil för att få upp ditt vin direkt). Problemet är också att med så många användare så tenderar betyget att alltid ligga någonstans mellan 3 och 4 i medeltal (på skalan 1-5) och det blir svårt att dra några riktiga slutsatser av det.

Du kan dock ha nytta av recensionerna och du kan spara viner i din egen ”vinkällare” för att komma ihåg vad du tyckte om dem.

Hellovino är en app som hjälper dig att kombinera ditt vin med mat. Du behöver bara ställa in kvällens meny och appen kommer att ge dig ett förslag på vilket vin du ska servera till.

Det här är smidigt så länge vinet finns tillgängligt i Finland – men om det inte finns tillgängligt kan du titta på vinets egenskaper och ge dig ut för att hitta ett liknande på Alko.

WineRing är kanske den app som du kommer att ha mest nytta av, när det gäller att hitta nya viner. Genom att ge betyg åt vin du gillar, räknar appen ut andra vin du också kan tänkas gilla.

Ju fler vin du ger betyg åt, desto mer korrekt blir appens gissning. WineRing har betyget 4,1 hos Google Apps och hela 4,8 hos Apples användare, vilket betyder att appen är populär också i det långa loppet.

Nästa gång kommer jag att presentera ett antal vintervärmare till julmyset och i och med det nya årets början så ger vi oss in på de olika druvorna. Häng med!