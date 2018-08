Glasskärvor hittades på övre plan en vecka efter DBTL – Arrangör: ”Kan inte ha med festivalen att göra”

När Åbo IFK:s herrar skulle spela match på Idrottsparkens övre plan i fredsag fick ett städtalko genomföras innan matchen kunde börja. Runt om på plan hittades skärvor från olika glasflaskor.

– En vecka efter DBTL och fortfarande hittar vi glasskärvor på övre plan i Iddan. Är faktiskt en fotisplan rätt ställe för dylika evenemang, frågas det i ett inlägg på Åbo IFK:s Facebooksida.

ÅIFK:s verksamhetsledare Lena Hindström-Pesu är en av dem som var med och städade. Hon berättar att det inte är första gången som planen varit nedskräpad.

– Vi hittade skärvor i gräset efter fjolårets Down By The Laituri också. Vi fick bort de största bitarna men det kan ha funnits mindre bitar kvar. En av spelarna fick ett blödande skrapsår på armen under matchen.

Hindström-Pesu berättar att föreningen precis som i fjol har meddelat stadens idrottscentral om glasskärvorna.

– Eftersom det händer i år igen måste man ställa sig frågan om en idrottsplats faktiskt är rätt ställe för en sån här festival. Man kunde åtminstone täcka över planen under festivalen, menar hon.

DBTL-arrangör: Vi lämnade planen renare än den var när vi kom

DBTL å sin sida bestrider bestämt att skärvorna ska ha något med festivalen att göra. Festivalchefen Tommi Seikola menar att området har städats flera gånger.

– Vi lämnade planen renare än den var före vi kom. Området städades efter varje festivaldag och sedan grundligt i samband med att allting packades ihop.

Därefter granskades det av en större grupp, varpå planen rengjordes med en maskin som suger upp skräp. Slutligen gjorde stadens personal en granskning, berättar Seikola och fortsätter:

– Det är ett allmänt område och skärvorna måste ha kommit senare under veckan. Jag har sett bilderna och vi har inte ens haft glas av den typen på festivalen.

Seikola menar att städningen är så grundlig att det inte finns något behov att täcka över planen.

”Svårt att ställning då meningarna går isär”

Idrottsplatschef Ismo Pyöli på Åbo stad ansvarar över skötseln av övre plan. Han säger sig ha svårt att ta ställning eftersom åsikterna går isär.

– Jag var inte på plats när planen städades, men vi måste nog se över hur granskningen har gått till om det har hittats skärvor på planen. Just nu hör jag motsatta åsikter från arrangörerna och från de som använder planen, och jag vet ju inte när skärvorna har kommit dit.

Är Idrottsparken rätt plats för en festival?

– Det är upp till stadsstyrelsen att ta ställning till. Men enligt avtalet ska arrangörerna ansvara för att planen är i samma skick efteråt som före.

Lena Hindström-Pesu ställer sig skeptisk till att nedskräpningen skulle vara oberoende av festivalen.

– Vi spelar på planer runt om i centrum och det är ytterst sällsynt att hitta såna här mängder glas, och dessutom så utspritt över hela planen. Det vore nog ett otroligt sammanträffande i så fall, att det händer veckan efter DBTL två år i rad. Men eftersom vi inte var med då planen städades är det förstås omöjligt för oss att säga säkert.