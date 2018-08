Amosparken i Kimito fylldes igen av tusentals fotbollsentusiaster under helgen när Gräsplanscupen avgjordes. Under lördagsförmiddagen regnade det stundvis, men de värsta åskskurarna höll sig borta och under resten av turneringen sken solen. Här ett bildplock från de fartfyllda matcherna:

Foto: Johan Backas

Resultaten i turneringen hittas här.