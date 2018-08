Fredagsfrågor: Vad vet du om friidrotten i Åbo och Åboland?

Tid: 0 Quiz-summary 0 of 5 questions completed Frågor: 1 2 3 4 5 Information Lycka till! Du har redan färdigställt detta quiz, därför får du inte starta det igen. Quiz is loading... You must sign in or sign up to start the quiz. You have to finish following quiz, to start this quiz: Resultat 0 av 5 är frågor korrekt svarade Din tid: Tid har gått ut! Du fick 0 av 0 möjliga poäng, (0) Categories Not categorized 0% Nya frågor nästa vecka! 1 2 3 4 5 Answered Review Fråga 1 av 5 1 . Fråga Ida Otstavel från Pargas IF har en fjärdeplats i FM som hittills största merit. Vilken gren tävlar hon i? Längdhopp

Diskus

Sjukamp Rätt svar!

Fel svar!

Fråga 2 av 5 2 . Fråga Edvin Wide från Kimito tävlade för Sverige och var en av de främsta svenska friidrottarna på 1920-talet. Vad tävlade han i? Löpgrenar

Hoppgrenar

Kastgrenar Rätt svar!

Fel svar!

Fråga 3 av 5 3 . Fråga Åbosonen Paavo Nurmi är världens genom tiderna mest framgångsrika friidrottare i OS, med sammanlagt 12 medaljer. Han delar förstaplatsen i antal guldmedaljer, nio stycken, med en annan friidrottare. Vem? Usain Bolt

Carl Lewis

Allyson Felix Rätt svar!

Fel svar!

Fråga 4 av 5 4 . Fråga Löparen Anne-Mari Hyryläinen har den tredje bästa maratontiden i Europa i år, och trots att hon bor i Dubai representerar hon en åboländsk förening. Vilken? Korpo IK

Dragsfjärds IK

Nagu IF Rätt svar!

Fel svar!

Fråga 5 av 5 5 . Fråga Föreningarna i Åbo och Åboland är inte representerade i årets friidrotts-EM. Det närmaste man kommer en Åborepresentant är häcklöperskan Nooralotta Neziri, som tidigare har tävlat för Turun Urheiluliitto. Vilken av följande tider är närmast Neziris finska rekord på 100 meter häck? 12,84

12,98

12,73 Rätt svar!

Rekordet är 12,81. Fel svar!