Fredagsfrågor: Vad vet du om 110-årsjubilerande Åbo IFK?

Tid: 0 Quiz-summary 0 of 5 questions completed Frågor: 1 2 3 4 5 Information Lycka till! Du har redan färdigställt detta quiz, därför får du inte starta det igen. Quiz is loading... You must sign in or sign up to start the quiz. You have to finish following quiz, to start this quiz: Resultat 0 av 5 är frågor korrekt svarade Din tid: Tid har gått ut! Du fick 0 av 0 möjliga poäng, (0) Categories Not categorized 0% Nya frågor nästa vecka! 1 2 3 4 5 Answered Review Fråga 1 av 5 1 . Fråga Åbo IFK har verksamhet inom fyra grenar: Fotboll, handboll, friidrott och vadå? Skidning

Bandy

Bowling Rätt svar!

Fel svar!

Fråga 2 av 5 2 . Fråga ÅIFK:s fotbollsherrar vann sin senaste stora titel år 1965, då föreningen tog guld i finska cupen. Vem spelade de mot i finalen? Ilves

Haka

TPS Rätt svar!

Fel svar!

Fråga 3 av 5 3 . Fråga Vad heter tränaren för ÅIFK:s handbollsherrar? Till höger i bild, här tillsammans med målvakten Aku Kuusisto. Daniel Eriksson

Oscar Berglund

Robin Karlsson Rätt svar!

Fel svar!

Fråga 4 av 5 4 . Fråga I vilken division spelar ÅIFK:s damlag i fotboll nästa säsong? ÅIFK har inget damlag nästa år

Division ett

Division två Rätt svar!

Fel svar!

Fråga 5 av 5 5 . Fråga Idrottsföreningen Kamraterna grundades i Stockholm 1895 och spred sig året därpå till Finland. Den första IFK-föreningen i Finland var IFK Viborg, som grundades 1896. Vilken av dessa finländska IFK-föreningar är yngre än ÅIFK? Vasa

Helsingfors

Grankulla Rätt svar!

Fel svar!