Quiz-summary 0 of 5 questions completed Frågor: 1 2 3 4 5 Fråga 1 av 5 1 . Fråga På grund av stormen som drog in över skärgården i torsdags står Vånofärjan stilla och många hushåll är utan el på ön Attu. Vilken hastighet har vinden haft i vindbyarna? 25 m/s

30 m/s

35 m/s Rätt svar!

Fel svar!

Fråga 2 av 5 2 . Fråga Varför har vi skrivit om den här personen under veckan? Han är en av kandidaterna till rektorstjänsten vid ÅA

Han är ny träningschef för ÅIFK

Han är ny ordförande för SFP i Åbo Rätt svar!

Mannen på bild heter Markus Blomquist. Fel svar!

Mannen på bild heter Markus Blomquist. Fråga 3 av 5 3 . Fråga Vad heter fotbolls-TPS nya tränare, som höll sina första träningar med laget i måndags? Petri Vuorinen

Tomi Kärkkäinen

Tommi Pikkarainen Rätt svar!

Fel svar!

Fråga 4 av 5 4 . Fråga Pargasdomaren Mattias Gestranius blev i onsdags den andra finländaren någonsin att döma en fotbollsmatch i en viss turnering. Vilken? Herrarnas Champions League

Europa League

Cupvinnarcupen Rätt svar!

Fel svar!

Fråga 5 av 5 5 . Fråga Vilket nybygge handlar den här nyheten om? Slottsparkens

Herrestigens

Barkplanens Rätt svar!

Fel svar!