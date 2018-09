Fredagsfrågor: Hur mycket vet du om handboll?

Tid: 0 Quiz-summary 0 of 5 questions completed Frågor: 1 2 3 4 5 Information Lycka till! Du har redan färdigställt detta quiz, därför får du inte starta det igen. Quiz is loading... You must sign in or sign up to start the quiz. You have to finish following quiz, to start this quiz: Resultat 0 av 5 är frågor korrekt svarade Din tid: Tid har gått ut! Du fick 0 av 0 möjliga poäng, (0) Categories Not categorized 0% Nya frågor nästa vecka! 1 2 3 4 5 Answered Review Fråga 1 av 5 1 . Fråga Vilket är det mest framgångsrika handbollslaget på herrsidan i Finland? Cocks

BK-46

Dicken

Fel svar!

I fjol var Pargas IF förstärkta av flera spelare från ett visst land på Balkanhalvön. Vilket? Serbien

Bulgarien

Makedonien

Fel svar!

Var spelar Åbo IFK sina hemmamatcher? Impivaara bollhall

Kuppis bollhall

Samppalinna bollhall

Fel svar!

Under de senaste åren har handbollsklubben Cocks prenumererat på ligagulden. Varifrån kommer Cocks? Riihimäki

Hyvinge

Nurmijärvi

Fel svar!

I somras flyttade Åbotalangen Ellen Norrgrann, som i fjol öste in mål för ÅIFK, till en svensk klubb. Vilken? Skövde HF

Skuru IK

Team Eslövs IK

Fel svar!