Fredagsfrågor: Förbindelsebåtar och färjor i Skärgårdshavet

Den här färjan, Elektra, kör mellan Pargas och Nagu. Vad heter den andra färjan som trafikerar samma rutt? Stella

Sterna

Aurora

Fel svar!

Du vill ta dig från Åbo till Iniö kyrkby. Hur många färjor måste du åka med? 1

2

3

Fel svar!

I vilken före detta skärgårdskommun kör M/S Nordep? Nagu

Korpo

Korpo

Fel svar!

Innan Lövöbron byggdes fick Kasnäsborna åka färja för att ta sig hem till sin ö. När byggdes bron? 2009

2010

2011

Fel svar!

Av de öar som man måste ta färja för att ta sig till är Storlandet i Nagu den med störst befolkning. Hur många bor där? Cirka 950

Cirka 1150

Cirka 750

Källa: Statistikcentralen