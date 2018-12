Fredagsfrågor: Finlands nationalsång

Tid: 0 Quiz-summary 0 of 5 questions completed Frågor: 1 2 3 4 5 Information Lycka till! Du har redan färdigställt detta quiz, därför får du inte starta det igen. Quiz is loading... You must sign in or sign up to start the quiz. You have to finish following quiz, to start this quiz: Resultat 0 av 5 är frågor korrekt svarade Din tid: Tid har gått ut! Du fick 0 av 0 möjliga poäng, (0) Categories Not categorized 0% Nya frågor nästa vecka! 1 2 3 4 5 Answered Review Fråga 1 av 5 1 . Fråga Estlands nationalsång har samma melodi. Vad heter deras variant? Maamme

Eesti hümn

Mu isamaa, mu õnn ja rõõm Rätt svar!

Fel svar!

Fråga 2 av 5 2 . Fråga Varifrån kom Fredrik Pacius, som komponerade melodin? Tyskland

Sverige

Finland Rätt svar!

Fel svar!

Fråga 3 av 5 3 . Fråga Hur många verser har Runebergs dikt Vårt Land i Fänriks ståls sägner? 7

9

11 Rätt svar!

Fel svar!

Fråga 4 av 5 4 . Fråga Vårt land sjungs inte bara på finska, svenska och estniska. Sången är också inofficiell nationalsång för ett östersjöfinskt folk i Lettland. Vilket? Vepserna

Ingrerna

Liverna Rätt svar!

Fel svar!

Fråga 5 av 5 5 . Fråga Ett tiotal översättningar av Vårt land till finska har gjorts genom åren. Vem gjorde den som används i dag? Karl Kiljander

Paavo Cajander

Konstantin Schröder Rätt svar!

Fel svar!