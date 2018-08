En avvikande åsikt om väderkatastrofer

Klimatkatastrof nu? Det var värre förr: Enligt en Peer Review-studie – eller googla ”The year-long unprecedented European heat and drought of 1540 – a worst case”.

Ett 30-tal vetenskapare har deltagit, också från Finland: Samuli Helama, Finnish Forest Research Institute, Helsinki, Finnland – ”is acknowledged for providing his long term tree ring series”.

Här en kort resumé:

– Väderkatastrofen började 02.02.1540 och slutade i 15.12.1540.

Alla indikatorer visar att temperaturen, värme, soltimmar, torkan var unika! En albedo effekt gjorde att temperaturerna hela tiden steg och blev antagligen långt över 40 grader. Det var 3 gånger så många värmedagar som i början av 2000-talet!

Första nämnvärda nederbörd föll i december! Ännu i december kunde man simma i de fortfarande varma rännilar som Rhen och Elbe! Under hela året föll endast 1/3 av normal nederbörd! Mitt i sommaren vissnade trädens löv, spannmålet torkade bort utan undantag. Körsbärsträd blommade en andra gång på hösten! Gräset hade färgats brunt…! Dessutom rådde i de flesta delar av Europa en extrem torka! Många skogsbränder förstörde delar av Europas skogar! Källorna torkade! Man kunde gå till fots över Bodensjön till Schweiz vid staden Lindau.

Vattenkvarnar kunde inte köras på grund av brist på vatten! Djur dog av törst och kornet vissnade på åkrarna. Människor dog av värme eller sjukdom eller dog av att dricka förorenat vatten!

Även England drabbades:

www.breadandbutterscience.com/Weather.pdf, sidan 383.

Värmeböljan i USA: googla ”The worst North American drought year of the last millennium: 1934”.

Annars så har kostnader för väderkatastrofer hos försäkringar minskat med 10 % sen 1990 enligt Aon Benfield, Munich Ruck, Roger Pielke och World Bank OMB.

Och i vetenskapstidningen Science likaså som i Royal Society skriver man att antalet och storleken av de globala bränderna har minskat. – Även i Grekland, Portugal… och i Kalifornien…

Jörg Siebert

Kimito