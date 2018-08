Flera dramatiska kamper sågs i stafetterna som avslutade Finlands svenska orienteringsförbunds mästerskap på söndagen i Esbo.

Tävlingen slutade med ett guld, tre silver och ett brons till Åboland.

Pargas IF:s damtrio tog revansch från ifjol då laget förlorade mot IF Femman. Även i år satt guldet hårt åt.

Piffens Yvonne Gunell på startsträckan växlade enbart 14 sekunder före Femman. På andra etappen drog Femmans Julia Järveläinen upp en dryg minuts försprång till Ida-Marie Cederberg som även hon orienterade bra.

Piffens Amy Nymalm jagade Alexandra Enlund på ankarsträckan och låg vid publikkontrollen 900 före mål 42 sekunder bakom Enlund. Tyvärr föll Enlund efter detta och slog huvudet varefter hon först stannade och sedan bommade. Nymalm kunde därmed föra Piffen till guld över fyra minuter före Femman. OK77 tog brons.

– Det var roligt och mer snabblöpt än igår. Inte trodde jag att jag skulle komma ikapp Alexandra, säger Nymalm som sprang dagens snabbaste tid bland damerna.

Herrklassen totaldominerades av OK Trian som tog tredubbel seger. I guldlaget löpte Topi Penttinen, Filip Brunell och Petteri Muukkonen.

Piffens juniorer kämpade i två klasser om guld men fick nöja sig med silver. I H11-14 hade laget samma sluttid som Närpes OK men måldomaren utsåg Närpes till segrare. Piffens pojkar Simon Engström, Jonathan Ahlbäck och Elias Lindroos var nöjda med sina lopp och silvermedaljen.

I D15-18 kom Piffens Jill Laurén först till första växlingen medan Femman gick knappt förbi Henrika Brink på andra etappen.

– Jag orienterade bra och fick fast Femman men på slutet sprang hon hårdare än mig, säger Piffens ankare Jenny Virtala som förde laget till silver 12 sekunder efter Femmans Hanna Lindgren.

I D11-14 var Piffens unga flickor Emmi Virtala, Alva Ahlbäck och Emma Donner sjätte.

I D45 hade Carola Penger problem att hitta en myrstack i en detaljfattig sluttning och blev långt efter konkurrenterna. Sanna Nymalm och Ingela Mattsson försökte jaga ifatt de andra lagen. I mål var enbart OK Trian före, som alltså tog guld knappt fyra minuter före Piffen på silverplats.

Kimito SF:s H55-lag fick också sin placering på måldomarbeslut. Efter jämna lopp av Ralf Ölander, Mats Nurmio och Mårten Lindroos var sluttiden samma som IF Femmans, men Femman fick silver och KSF brons. OK Trian segrade.

En hård kamp förde även Piffen och IF Åland på ankaretappen i H35. Piffens ankare Robert Donner bommade lite på nästsista kontrollen men gick ändå förbi IF Åland. På väg till sista kvitterade ålännningen, och Piffen med Jon Engström och Tony Björk på de två första etapperna blev fjärde, sju sekunder från brons, i klassen som vanns av OK Trian.

Text: Ingela Mattsson