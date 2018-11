Diskaren blev direktör – succéföretagaren Petri Hollmén hoppas att alla i Lyyti prioriterar familjen

Många är de företagare som arbetar långa dagar och offrar allt annat, inklusive tid för familjen, för att bolaget ska växa.

Åbobon Petri Hollmén hör inte till dem. Han fick nyligen motta det nationella företagarpriset tillsammans med delägaren Rami Peltonen efter att deras bolag Lyyti på tio år vuxit till en riktig framgångssaga.

Trots framgångarna är Hollmén noggrann med att påpeka att ett jobb bara är ett jobb.

– Vi poängterar också för de anställda att här gäller ”family first”. Ingenting är viktigare än familjen och den egna hälsan.

Dessutom är det större chans att våra kunder är nöjda om våra anställda är nöjda, säger Hollmén.

Lyyti Grundat 2007.

Ägare: Petri Hollmén, Rami Peltonen, bolagets anställda.

Har cirka 40 anställda och en omsättning på 3,3 miljoner ifjol.

Utvecklar mjukvara för att underlätta arrangemang av evenemang, bland annat vad gäller anmälningar och uppföljning. Över 50 000 evenemang ordnas årligen med hjälp av Lyyti.

Har cirka 700 kunder, varav 10 procent i Sverige. Franchisingföretagare sköter försäljning och kundbetjäning i Holland och Frankrike.

Flyttar om en vecka till lokaler i Kivikukkaro från Slottsgatan där bolaget funnits utspridda på flera våningar.

Fick nog av klippande och klistrande

Lyyti har utvecklat elektroniska verktyg för att anmälningar till och uppföljning av evenemang ska ske så smidigt som möjligt.

Starten skedde redan 2007 när Hollmén arbetade vid turismföretaget som driver ångbåten Ukkopekka, restaurang Vaakahuone och Herrankukkaro i Rimito.

Han skickade ut inbjudningar till en kundresa till Herrankukkaro som rymde 50 personer.

Då det kom 2 000 svar fick han brått med klippandet och klistrandet mellan mejlen och Excel-filerna.

Det slutade med att han välkomnade de 50 första, beklagade för några hundra att de inte fick plats, medan långt över 1 000 personer som anmält sig blev utan något som helst svar.

– Så klart var det många som var missnöjda då de aldrig hörde av oss. Jag sökte efter program som skulle sköta anmälningar smidigt, men de som fanns var gjorda för stora arrangörer och kostade tiotusentals euro.

Hollmén bestämde sig för att själv skapa ett program för evenemangsanmälningar.

Han planerade hur det borde fungera, och kontaktade sedan kodaren Toni Korpela som byggde själva mjukvaran. Korpela blev senare bolagets andra anställda.

Innan det hade också Hollméns tidigare kollega Rami Peltonen hoppat på, och fick sin betalning i aktier.

Fruns doktorspromotion första testet

Det allra första evenemanget som arrangerades med Lyytis hjälp var efterfesten till Hollméns fru Maijas doktorspromotion.

– Gästerna tyckte det var häftigt när det direkt då musiken tystnade gick ut ett sms till alla med information om på vilken krog festen fortsätter.

I början försökte Lyyti ta två euro betalt per anmäld deltagare. Det här medförde problem för företag som inte kunde budgetera för utgifterna då de inte visste hur många evenemang för hur många deltagare de skulle ordna.

Då Lyyti hade fått in 150 euro på sex månader övergick de till att sälja månadslicenser. I början begärde de 66 euro i månaden av de stora kunderna.

– Det är så skrattretande lite att många trodde att vår produkt var dålig då den inte kostade mera. Vi utgick från vad vi själva, som nyligen hade avslutat våra studier, skulle vara villiga att betala. I dag betalar våra största kunder över 100 000 euro i året.

Petri Hollmén Född: 21.9.1979 i en familj med totalt sex bröder i Kustö, S:t Karins.

Familj: Fru Maija, barnen Julia 13 år, Oliver 11 och Albert 8, hunden Miisa.

Bor: I Piispanristi.

Hobbyer: Jag tränar triathlongrenarna simning, cykling och löpning för att delta i ett lopp i året. Dessutom segling och slalom.

Fritidsorter: I fruns familjs stuga i Sandö i Nagu har vi tillbringat snart 20 somrar. Sedan jag blev medlem i styrelsen för skidcentret Ruka har vi också en lägenhet i Pyhä.

Gör en ledig kväll: Spelar kort med barnen och dricker kvällste.

En bok jag rekommenderar: Jag lyssnar mycket på ljudböcker. The Power of Habit av Charles Duhigg berättar bra om hur man går till väga för att förändra sina egna och andras vanor.

Senast sedda film: Nu skäms jag. Men det är Borat. Jag brukar se på ganska simpla filmer medan jag tränar på min innecykel.

Dyra utlandslanseringar

Många andra misstag har också gjorts. Bland annat försökte Lyyti alltför tidigt öppna egna kontor i Sverige och Tyskland. Det blev dyrt.

Sedan bolagets andra år har resultatet ändå varit positivt varje år. All tillväxt har skett genom försäljning.

– I början sålde vi också konsulttjänster, och i ett skede sålde vi stekpannor via min blogg Perjantaikokki. Ibland har vi fått vara kreativa för att få in pengar.

Några investerare har ändå inte tagits in trots att över 50 tagit kontakt.

– Jag vet inte om det varit smart eller dumt att tacka nej. Kanske skulle vi vara fem gånger större idag, men å andra sidan är det bättre att göra misstagen vi gjort så billigt som möjligt, funderar Hollmén.

Trots det har Lyyti många ägare, idag över 20 stycken och om några veckor kring 40.

– Nästan alla som jobbar här äger aktier. Vi har märkt att det är bästa sättet att belöna personalen, säger Hollmén.

Stora kunder

Ursprungligen trodde Hollmén att de stora bolagen hade sina egna program medan Lyyti skulle användas av mindre bolag, främst inom rese- och turismsektorn.

I dag använder 64 av Finlands 100 största företag Lyyti.

Förutom Turku Touring hörde Befolkningsregistercentralen och Oriola till de första kunderna.

– Jag vet ännu inte i dag hur de hittade Lyyti. Vår nätsida var i princip en infobroschyr på en sida. Men vi kunde erbjuda precis de lösningar de sökte efter.

Det växande antalet kunder har så klart övertygat Hollmén om att Lyyti är på rätt spår.

Men det var en konkret händelse för drygt fem år sedan som gjorde att han insåg att bolaget på riktigt växer.

– Under en firmajulfest beställde jag en taxi och insåg att om vi nästa år är flera personer ryms vi inte in i en stor taxi. I dagsläget ryms vi in i en stor buss men förhoppningsvis räcker inte ens en sådan om några år.