De här mammorna delar både jobb- och familjetips med varandra

I större städer som Åbo ordnas gott om aktiviteter för små barn och deras föräldralediga mammor och pappor.

Man har möjlighet att komma ut och träffa andra föräldrar som är i samma situation och utbyta tips och råd med varandra.

Under träffarna är barnen i fokus – och de vuxna känner man oftast endast som någons mamma eller pappa, säger Katja Hollmén som i de sammanhangen är känd som mamma till treåriga Venla och elva månader gamla Isla.

I föreningen Mothers in Business är situationen däremot den motsatta.

– Vår verksamhet snurrar inte runt barnen. Här kommer mammorna först – men barnen är alltid jättevälkomna till de flesta träffar.

Nätverk för kvinnor

Mothers in Business, MiB, grundades 2014 av fem Esbomammor som under sin föräldraledighet saknade inspirerande och intressant verksamhet som kunde inkludera barnen.

Sloganen lyder ”Av kärlek till karriären och familjen”.

MiB är ett nätverk för kvinnor som är anser arbetet och karriären vara viktiga också efter att rollen som mamma axlats.

Karoliina Ojala jobbar inom familjeföretaget inom transportbranschen.

Barnen Oiva och Uno är fyra och fem år gamla och Ojala har återvänt till arbetslivet. Hon har varit medlem sedan årsskiftet.

– Jag upplever att jag får mycket ut av att var med i föreningen, speciellt hur man ska kombinera familjelivet och karriären och i Facebook-gruppen tipsar andra mammor hur man kan balansera livet.

Jobb- och vardagstips

Ämnen som diskuteras är till exempel löner och distansarbete medan vardagstipsen kan handla om utomstående städhjälp och färdiga matkassar som kan underlätta vardagspusslet.

– Och väldigt konkreta saker som hur föräldrarna till exempel kan kombinera sina elektroniska kalendrar, säger Ringa Masalin.

Masalin jobbar inom marinindustrin och är nu föräldraledig med sin son Rasmus.

– Jag och anslöt mig till föreningen genast då han föddes för ett och ett halvt år sedan, men man kan också bli medlem redan under graviditeten.

Till för alla

Vilken mamma som helst kan bli medlem – så länge man brinner för sitt jobb och är intresserad av att utveckla sig.

– Det finns inga kriterier för medlemmarna, man behöver till exempel inte ha någon viss utbildning, säger Ojala.

Till exempel har det inom föreningen uppstått mindre grupper där mammor inom specifika yrkeskategorier som företagare och personer som jobbar inom social- och hälsovårdsbranschen, träffas.

På nationell nivå har föreningen ett intressebevakarteam.

Tätare kontakt

De här mödrarna vill se ett arbetsliv som är mer positivt inställt till barnfamiljer.

Katja Hollmén efterlyser en aktivare kommunikation mellan arbetsplatser och mammorna.

– I dag är det mycket upp till mammorna att hålla sig uppdaterade om vad som sker på jobbet medan man själv är borta.

Själv skulle hon uppskatta en tätare kontakt och upplever inte att hon blir störd under sin ”lediga” tid hemma med barnen.

– Tvärtom. På det sättet hålls hjärnan stimulerad då allt inte kretsar kring blöjbyten.

Mer jämlikhet

Kvinnorna önskar också ett mer jämlikt Finland.

I dag är lagstiftningen fortfarande mer modersorienterad då det kommer till föräldraledigheter, säger Masalin.

– Familjerna ska själva få fatta sina beslut och välja ett alternativ som fungerar bäst för dem.

Stort behov

Mothers in Business har i dag över 4 000 medlemmar.

I Åbo inledde den lokala föreningen officiellt sin verksamhet våren 2016. Den drivs av ett tjugotal aktiva medlemmar, med Katja Hollmén i spetsen, och har ett medlemsantal på nästan 350 kvinnor.

Varför har ett sådant här nätverk inte funnits tidigare?

– En bra fråga. Antagligen var tiden mogen först nu. Men det finns en stor efterfrågan på den här typen av nätverkande, det visar det ständigt ökande medlemsantalet.

Olika sammankomster

Kvinnorna är överens om att det här ett nätverk där tröskeln är extremt låg.

– Stämningen är positiv och energisk och barnens närvaro gör att känslan är avslappnad, säger Hollmén.

– Vi kvinnor vill genuint hjälpa varandra. Vi har sett både nya businessidéer uppstå och nya arbetsplatser öppna sig för medlemmarna, säger Masalin.

Större träffar ordnas månatligen, men också mindre kaffemöten, utfärder och företagsbesök ordnas varje vecka. Medlemmarna väljer vad som intresserar.

– Vi aktiva medlemmar som ordnar evenemangen har fria händer, men inom föreningen finns tydliga ramar inom vilka det är lätt att arrangera programmen, säger Hollmén.

Pappornas roll

Det nya nätverket och de likasinnade kvinnorna i motsvarande livssituation är det absolut bästa med MiB, är Ojala, Hollmén och Masalin överens om.

– Samtidigt är diversiteten givande då så många av oss har så olika bakgrund, säger Masalin.

I något skede har det varit tal om att en liknande förening skulle grundas för pappor i arbetslivet, men hittills har det inte varit aktuellt på allvar.

Däremot betonas papporna ofta.

– Papporna har en viktig roll för att kvinnorna ska ha en möjlighet att arbeta och koncentrera sig på sin karriär.

Nya medlemmar kan bekanta sig med Mib under evenemanget Welcome Coffee som ordnas den 25 september klockan 17. Alla gamla och nya medlemmar som anslutit sig till Facebookgruppen Mothers in Business Turku får en inbjudan.