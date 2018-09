Brottsligheten i Åbo har ändrat form

Brottsligheten har i Åbo har hållits på ungefär samma nivå som i fjol. Frånsett trafikbrotten har polisen under tiden 1 januari till den 26 augusti bokfört 94 färre brott än under motsvarande tid i fjol.

I Åbo har trafikförseelserna ökat med nästan 10 procent under årets första åtta månader, medan de i Pargas och Kimitoön har minskat.

Det här beror inte på att bilisterna i periferin har blivit mer laglydiga, utan på att polisens resurser inte räcker till att övervaka trafiken så mycket som tidigare, säger polischef Tapio Huttunen vid Sydvästra Finlands polisinrättning.

Flera drogade chaufförer i trafiken

Bland rattfylleristerna syns en ny oroväckande trend.

– I Åbo är andelen drogpåverkade uppe i 30 procent av rattfylleristerna. I Helsingfors är förhållandet alkohol/droger redan 50/50, säger Huttunen.

En stor del av polisens arbete går fortfarande ut på att utreda mindre dramatiska brott som stölder, skadegörelse och egendomsbrott men under de senaste åren har nya former av brottslighet gett polisen mera arbete. Kriminella gäng har etablerat sig i Åbo, den ekonomiska brottsligheten i form av nätbedrägerier har ökat och gett upphov till nya benämningar som cyberbrott och hybridhot.

– Vi talar då om serverattacker och ekonomisk brottslighet med den virtuella valutan bitcoin. Inom näthandeln sker det också bedrägerier och narkotikahandeln har delvis flyttat till nätet, säger Huttunen.

En annan trend som syns i statistiken är att misshandelsfallen har ökat något. Om det beror den nya alkohollagen med längre öppethållningstider för krogarna är lite för tidigt att säga, men det finns ett samband mellan sena krogbesök och våldsbrott, säger Huttunen.

– Under sommaren har antalet misshandelsfall på allmän plats ökat. En ny trend är att folk blir kvar på stan och festa efter att krogarna stänger klockan fem och sedan tar första bussen hem.

Därför har polisen satsat på att synas mera i centrum än i förorterna som i dag är ganska lugna. Till exempel Kråkkärret som har ett rykte om sig att vara extra oroligt skiljer sig inte från någon annan förort, säger Huttunen.

Skärgården är ett knepigt område för polisen att övervaka. I Kimito arbetar tre poliser med förundersökningar, två poliser är ute på fältet. I Pargas finns tolv poliser, men där räcker inte personalen alltid till och bypolisverksamheten har inte kommit lika bra i gång som på Kimitoön, säger Huttunen.

– Vi syns nog där också, även om det tar lite längre tid att köra dit från Åbo. Men vi har ett gott samarbete med gränsbevakningen och om det är riktigt bråttom kan vi komma ut med båt eller helikopter.

Terrorattacken i Åbo i augusti i fjol innebar ett nytt säkerhetstänk för polisen. Direkt efter attacken höjdes beredskapen och fler poliser än vanligt syntes ute på gatorna. I samband med julfreden placerade polisen ut betonggrisar kring Gamla stortorget och vid gathörnen stod tungt beväpnade poliser.

Det är ändå frågan om en balansgång då det gäller att öka trygghetskänslan för Åboborna.

Det gäller att trygga säkerheten, men alltför rigorösa säkerhetsarrangemang och beväpnade poliser på stadens gator kan få motsatt effekt och tvärtom få folk att känna sig oroliga.

– Polisen måste vara beredd på att någonting kan hända, men samtidigt göra det så diskret som möjligt, säger Huttunen.

Tillsammans med Centralkriminalpolisen och Skyddspolisen håller polisen också koll på radikala jihadister som det beräknas finnas cirka 80 av i Finland. Hur många av dem som finns i Åbo vill Huttunen inte säga, men tydligen finns de också här.

– Men det är inte enbart utlänningar som är under vår radar. Det finns också inhemska ensamvargar som kan ställa till med ett och annat.