Billigare trafiklösning än en bro till Uittamo

För ett par årtionden sedan uppskattade man att det i slutet av 2010-talet bor 18 000 invånare på Hirvensalo. Man har kommit till halva mängden, nu finns där 9 500 invånare. Nu planerar man, att det på ön om ett par årtionden skulle det bo 15 000, till och med 20 000 fler än i dag. Det är svårt att tro att detta förverkligas, inte ens närmelsevis.

Vi får nästan varje vecka läsa i tidningarna om Åbos nuvarande utvecklingsplaner bland annat för området runt Logomo, för centrum av staden och för Kuppis. Alla planer förväntar sig att tusentals nya invånare skall flytta till dessa områden, men också till Skanssi, Kakolabacken, Slottsområdet, Parkbacken, Trädgårdsgatan,

Universitetsgatan, Lillheikkilävägen, Uittamo och säkert till ännu flera platser. Åbo må har fart och drive just nu men ändå är det klart att invånarna i planerna inte räcker till alla platser, inte heller till Hirvensalo. På Hirvensalo kommer livet rätt mycket att koncentreras kring nya Syvälahtiskolans område. Varför skulle någon från det området köra från ön via den planerade bron till Uittamo, den så kallade, Sorttamäkibron?

Det har många gånger konstaterats att nuvarande Hirvensalobron inte är flaskhalsen som skapar morgon- och eftermiddagsrusningarna utan att problemet finns i Kakskerta och på fastlandet. Problemen kan lindras till exempel med en fyrfilig Kakskertaväg. Om/då västra omfartsvägen, ny bro över Aura åmynning, tunnel under den eller någon annan direkt förbindelse till västra sidan av hamnen och Storheikkilä är satta ur spel, så minskar eller försvinner inte rusningarna i Martinsbacken och Kvarntunneln med hjälp av Sorttamäkibron. Från den bron skulle trafiken gå direkt till Martinsbacken och Kvarnbron. Åt andra hållet däremot, mot öster och till Kuppis finns ännu möjligheter att förbättra förbindelserna genom en fyrfilig Lillheikkiläväg, genom att bygga en led genom Tranbacken till Hipposvägen och därifrån ända till Kalevavägen. Från Kaskisgatan till Nylandsgatan behövs ingen tunnel. Det räcker om vägen skulle gå under markytan och vara täckt så att gårdsplanerna blir orörda. Vägstumpen är kort, några hundra meter, och leden är öppen till Kuppis och ÅUCS och till Kalevavägen. Lättrafikbron som skall byggas till Korpolaisbacken kommer att minska behovet av privatbilism till och från Hirvensalo då man den vägen lätt med cykel kommer till Kuppis och ÅUCS-området, där det idag är stora parkeringsproblem. Under kommande år kommer elcyklarna snabbt att tillta och användas på lätttrafiklederna. Också en direkt Fölilinje mellan Kuppis och Hirvensalo skulle minska behovet av privatbilism och parkeringsplatser.

Åbo stadsdelsförening Martinrantaseura ry och traktens egnahemsföreningar vill inte ha mera trafik till Martinsbacken och Kvarnbron. Om Sorttamäkibron byggs är det klart att man från bron åker just till samma plats som i dag, till Martinsbacken. Enligt av Åbo stad år 2015 gjorda trafikkalkyler kör på Ispois parkväg 8 400–8 500 och på Södra bågen 6 900–7 200 fordon/dygn. Det här motsvarar inte dagens verklighet. Trafiken har till 2018 ökat igen med några tusen fordon/dygn. Detta beror till största delen på trafiken från och till S:t Karins och denna trafik kommer att öka då bland annat Ala-Lemu byggs ut. Enligt stadens prognos kommer trafiken på Ispois parkväg att växa till endast 8 500–8 600 fordon/dygn och på Södra bågen till 14 000–14 300 fordon/dygn efter att Sorttamäkibron byggts. All trafikökning kommer alltså inte, enligt stadens planer, att gå till Södra bågen. Också Martinsbacken och Kvarnbron kommer att få en stor andel.

I detta sammanhang är Åbo stadsdelsförening Meripuistoseura ry:s och Martinrantaseura ry:s och övriga områdets föreningars målsättningar samstämmiga: Ingen ökning av trafiken på Södra bågen, Ispois parkväg och inte heller i Martinsbacken eller på Kvarnbron. Gör däremot Lillheikkilävägen så att den har en fortsättning ända till Kalevavägen. Martinrantaseura ry har gjort ett sådant förslag till Åbo stad för något år sedan, men det har tydligen inte beaktats.

Sorttamäkibron är onödig och ytterst dyr lösning för att lösa Hirvensalos några tiotals minuters morgon- och kvällsrusningar. Betydligt enklare och billigare kommer man undan med fyrfiliga vägar och genom att öppna Lillheikkilävägen genom Tranbacken ända till Kalevavägen. Dessa fakta borde allvarligt beaktas då trafikplaner och andra planer uppgörs och förverkligas för Hirvensalo och andra platser.

Meripuistoseura ry

Teppo Kallioniemi

Styrelseordförande

Göran Wikstedt

Medlem

