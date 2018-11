Arktis smälter?

Wikipedia om Nordenskiölds upptäcktsfart: ”Fartyget Vega stävade ut från Tromsö den 21 juli 1878 och passerade Kap Tjejuskin den 19 augusti, så långt allting väl. Men den 26 september 1878 frös det fast och såväl Nordenskiöld som hans fartyg blev sittande i tio månader i packisen… Till slut ändade äventyret ändå i triumf, då fartyget 18 juli 1879 kom loss och kunde segla de sista 100 sjömilen till Beringssund och sedan fullborda sin resa till Stilla havet med alla resenärer i behåll. 20 juli passerade man Östkap och 2 september kunde man telegrafera från Yokohama om den lyckade färden.”

Venta Maersk körde i sommar som första stora containerskepp genom Nordostpassagen, delvis med isbrytarehjälp, från öst till väst. Detta rapporterades av Danmarks Radio (DR) och High North News. Från Vladivostok till S:t Petersburg, international Northern Sea Route, 07.09.2018. Intressant är att skeppet är av isklass 1 A Super, och ändå behövde hjälp av ryska atomisbrytaren 50 let Pobedy i det östsibiriska havet trots att september är månaden då det finns minst drivis. Betydligt sämre skepp hade Nordenskiöld, som fastnade i isen för 140 år sedan på ungefär samma område, där Venta Maersk behövde isbrytarassistans.

Ända sen 2000-talets början har det funnits ett antal klimatforskare som varit bergsäkra på att Arktis sommaris skulle försvinna senast 2014. Så har inte skett utan sommarisen har stabiliserat sig på en lägre nivå, medan tiden när Nordostpassagen är öppen inte heller förändrats radikalt sedan Nordenskiölds dagar. Smältsäsongen inleddes i år i mitten av juli, och avslutas i slutet av september, enligt danska meteorologiska institutets webbsidor.

Så inget nytt under solen. En del av Arktisisen smälter fortsättningsvis bara under några få sommarmånader och fryser igen under 8 månader.

Jörg Siebert

Kimito