Arktis: smälter inte ännu…

Arktis smälter mer än vanligt? Enligt många medier JA, men vad säger forskarna och deras satelliter:

NEJ säger alla satelliter och även danska meteorologiska institutet DMI som ju är expert på Arktis:

– Att det skulle bli ”landråk” nordost om Grönland var förutsägbart redan i vintras. Sydliga vindar i månadsskiftet februari/mars drev ut den tjocka fleråriga isen och ett bälte med tunnare nyis bildades. Detta syns bra i Cryosat-2 sista vårdata från maj.

Lägg märke till det gröna stråket nordost om Grönland. Det motsvarar exakt det isfria området idag.

För första gången (nånsin?) smälter isen, skriver medierna: Men kom ihåg, det mesta vi vet är från satelliterna. Som varit uppe i drygt 40 år. Längre än så har vi inte koll på isläget norr om Grönland…

Läget 24.8.2018: Nordostpassagen är öppen sen mitten av juli, så den ryska atompråmen har anlänt till sin destination. Passagen har förresten varit isfri under ett par sommarmånader sedan Nordenskiölds färder för 140 år sedan, mellan slutet av juli och slutet av september. – Ingen förändring sen dess.

Vad man inte kan säga om Nordvästpassagen. Den är fast ännu, och det finns ett skäl för det: sydliga vindar.

Nordvästpassagen är definitivt besvärligare än vanligt. Det är ovanligt mycket is i Beauforthavet speciellt längs Alaskakusten och likaså mellan King William Land och Bellotsundet. Det sista området har alltid varit det besvärligaste avsnittet i Nordvästpassagen.

Men det fanns några som inte ens FRÅGADE väderinstitutet. Och behövde hjälp av Kanadas isbrytare…

Under de senaste tio åren har Grönland i genomsnitt förlorat cirka 500 gigaton is per år på grund av iskalvning. Men årets DMI:s redovisning är att det under förra året föll så pass mycket snö att det har lett till en tillväxt på 544 gigaton.

En svala gör ingen sommar. Men sommaren i Arktis är ungefär lika kall eller varm och med ungefär lika mycket (eller lite) is som under de senaste 15 åren.

