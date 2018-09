Alla siffror är inte sanning

Angående “energianalytiker och faktaskribent” Rauli Partanens reklamskrift för kärnkraft i ÅU (12.9.) kunde man citera Stephen Hawking: “All science is numbers, but all numbers are not science” eller att all vetenskap baserar sig på siffror men alla siffror är inte vetenskap.

2 2000 människor dog enligt Partanen i förtid i Europa år 2013 på grund av utsläpp från kolkraftverk. Detta kan visserligen stämma, men siffran saknar fullständigt relevans för Finland.

Jag vistades i påskas i Krakow och åhörde tolv fantastiska konserter med medeltida musik. Men jag hade svårt att somna då luften stank. Krakow är en av världens mest förorenade städer, och vid minusgrader börjar cirka 30 000 olika stora skorstenar spy ur sig svart stenkolsrök.

Det lär vara ambulanskö till första hjälpen då folk har andningssvårigheter. Föroreningsnivån mäts med ett så kallat index, och detta index åkte upp över 350 varje kväll, det vill säga ytterst hälsovådlig luft.

Samtidigt var det precis lika kallt i en annan lika stor europeisk stad, Helsingfors, som även värms av stenkol. Luftföroreningsindex var dock endast mellan 15 och 25 (hälsosam luft) och av gassammansättningen såg man tydligt att orsaken till föroreningarna var biltrafiken, närmare bestämt dieselmotorer.

Någon förorening från stenkolskraftverken kunde inte ses i mätdata.

Kolkraftverken i Helsingfors är nämligen utrustade med toppmodern rökgasreningsteknik. Dessutom har de (stängningshotade kraftverken) världens lägsta koldioxidutsläpp per producerad nyttoenergi eftersom värmen som bildas vid elproduktionen tas tillvara som fjärrvärme. Man kan även avskilja koldioxiden från rökgaserna, men i dagsläget skulle det kosta skjortan.

Jag har (numera) ingenting mot kärnkraft. Men på förekommen anledning är jag väl insatt i Fennovoimas Hanhikiviprojekt. Det ser inte alls bra ut men detaljerna håller jag för mig själv.

Om Hanhikivi börjar producera ström under min kvarvarande livstid lovar jag bryta min nuvarande spiknykterhet och höja en bägare till den ryska kärnsäkerhetsteknologins ära.

Jarl Ahlbeck

