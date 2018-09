ÅA:s lärarpris på 5000 euro till Sari Pikkala – ”visar starkt engagemang för sina studerande”

Åbo Akademis lärarpris på 5000 euro går i år till PD Sari Pikkala, akademilektor i offentlig förvaltning.

I prismotiveringen sägs att Pikkala har ett starkt engagemang för sina studerande. Bland annat har hon tagit i bruk nya undervisnings- och examinationsmetoder för att möjliggöra studier på distans. Pikkala har i stor mån byggt upp och handhar magisterutbildningen offentligt ledarskap.

Priset delas ut ur Harry Elvings legat. Ur samma fond går två pris som Årets handledare om 1 500 euro till Pia Wolff-Helminen och Johan Nyman. Prisen delas ut på basis av studerandes nomineringar.

FM Pia Wolff-Helminen är universitetslärare i konstvetenskap. Wolff-Helminen beskrivs som en professionell, engagerad, kunnig och sympatisk handledare. Hon uppmuntrar studenterna i skrivprocessen på ett sätt som får dem att uppleva framgång i studierna.

DI, FM Johan Nyman, universitetslärare i farmaci. Nyman beskrivs som en krävande och bestämd handledare, men också som en handledare som uppmuntrar studenterna och har en vilja att de klarar sig bra. Han har en proaktiv inställning, ger klara instruktioner och konkret feedback.

Pris till forskare

Övriga pris som delades ut i samband med ÅA:s läsårsöppning på torsdagen:

Ur Harry Elvings legat tilldelas forskarpriset om 5 000 euro:

FD Eva von Haartman för doktorsavhandlingen i biovetenskap med inriktning farmaci med titeln ”Design and evaluation of nanoparticle-based delivery systems: towards cancer theranostics”.

FD Linda Bäckman för doktorsavhandlingen i engelska språket och litteraturen med titeln ’”Second Generation?’: Language and Identity among Adults whose Parents were Migrants.”

PeD Heidi Höglund för doktorsavhandlingen i pedagogik ”Video poetry: Negotiating literary interpretations. Students’ multimodal designing in response to literature.”

Två studerande får 1000 euro

Åbo Akademi delar, som tack för insatsen i akademisamfundet, ut stipendium åt två studerande som uppvisar en hyfsad studieframgång och som har bedrivit allmännyttig aktivitet akademin till gagn. Stipendierna om 1 000 euro var ges i år till TK Ina Laakso och PeK Christoffer Forsblom.

Stipendiet ges till Ina Laakso med motiveringen att hon avklarat sina studier i god takt samtidigt som hon varit mycket engagerad i verksamhet för sina medstuderande på olika nivåer, bland annat i teologernas studentförening och i olika kommittéer. De senaste åren har hon varit medlem i studentkårens styrelse och just nu är hon ordförande för samma styrelse. Ina Laakso beskrivs som en målmedveten och pålitlig samarbetspartner vars insatser för Åbo Akademis studerande är värd all uppmärksamhet.

Christoffer Forsblom har i olika repriser under åren 2015–2018 varit suppleant och ordinarie studeranderepresentant i fakultetsrådet. Inom ramen för sina studier i slöjdvetenskap genomför han för närvarande arbetspraktik vid fakultetens utbildningsservice, där han skött sig mycket förtjänstfullt och tar sig an nya utmaningar med stort engagemang