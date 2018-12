ÅA-forskning: Kejsarsnitt ger sämre immunförsvar

Barn som föds vaginalt har specifika genetiska stammar av bakteriearter i sin tarm som tryggar stimulansen av immunsystemet hos nyfödda.

Det här visar en ny internationell studie som Åbo Akademi deltagit i, tillsammans med forskare från Luxemburg, Tyskland och Sverige.

Projektet jämförde hur tarmbakteriefloran hos barn utvecklas under de första fem dagarna efter födseln, beroende på om barnet föds vaginalt eller via kejsarsnitt.

Tarmbakterier centrala för hälsan

Resultaten visar att specifika genetiska stammar av bakteriearter överförs från mamman till barnet vid förlossningen, och att barn som föds via kejsarsnitt har en lägre genetisk mångfald av olika bakteriestammar. Enligt forskarna har detta en negativ effekt på hur barnets immunsystem byggs upp under de första dagarna av en människas liv.

– Dessa resultat stöder den allmänna uppfattningen om att diversiteten av människans tarmbakterier har en central roll för vår hälsa, säger Conny Sjöqvist, forskare i miljö- och marinbiologi vid ÅA i ett pressmeddelande.

Sjöqvists roll har varit att bidra med dataanalyser för att förbättra förståelsen av diversiteten inom olika arter av de undersökta bakterierna.

Han använder liknande metagenomdata för att beskriva den genetiska mångfalden hos akvatiska bakteriearter i olika miljöer i Östersjön. Detta görs för att kunna förutspå följderna av klimatförändringen i Östersjöns ekosystem.

Också små skillnader har betydelse

Tidigare undersökningar har visat en klar koppling mellan tarmbakteriesamhället samt människans immunförsvar. Den nya studien visar att även små genetiska skillnader hos olika stammar kan ha en betydelse för hur arterna ter sig i förhållande till funktioner som är relevanta då immunförsvaret utvecklas hos nyfödda.

Artikeln ”Birth mode is associated with earliest strain-conferred gut microbiome functions and immunostimulatory potential” publicerades i den internationella tidskriften Nature Communications i slutet av november.